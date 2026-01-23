Доплати для пенсіонерів у Київській області у 2026 році зросли разом із прожитковим мінімумом і стосуються окремих категорій громадян.

Доплати у Київській області у 2026 році передбачають щомісячну фінансову підтримку для визначених груп непрацюючих пенсіонерів відповідно до державного бюджету, повідомляє Politeka.

З 1 січня сума спеціальної надбавки була переглянута, оскільки її розмір безпосередньо залежить від актуального прожиткового мінімуму.

Йдеться про норми, закріплені у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік», який набрав чинності на початку року.

У межах цієї програми непрацюючі пенсіонери, які постійно проживають на територіях зони безумовного відселення або зони гарантованого добровільного переселення, у 2026 році отримують щомісячну доплату в Київській області у розмірі 2 595 гривень.

Збільшення виплати пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму з 2 391 грн до 2 595 грн, що автоматично вплинуло на суму надбавки.

Саме цей показник використовується для розрахунку допомоги, передбаченої для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Право на отримання такої надбавки у Київській області мають пенсіонери, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року.

Також важливо мати офіційно підтверджений статус особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. У державних органах наголошують, що всі ці умови мають бути виконані одночасно, адже саме вони визначають законні підстави для нарахування доплати.

За даними Кабінету Міністрів, наразі факт проживання у радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч громадян по всій країні.

