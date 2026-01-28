Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области обеспечивает доступ к современным скрининговым услугам.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области стала доступна с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа предусматривает финансирование медицинских обследований для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и психических расстройств.

Инициатива реализуется в рамках программы «Скрининг здоровья 40+». Каждый гражданин от 40 лет получает персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После его подтверждения на «Дія.Карту» насчитывают 2000 гривен, которые можно использовать исключительно для прохождения скрининга.

Для тех, кто не пользуется "Дія", предусмотрен альтернативный вариант оформления через банки или центры предоставления административных услуг. Обследования доступны в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях, отвечающих требованиям Министерства здравоохранения и НСЗУ. Перечень заведений будет обнародован в ближайшее время.

Бюджет программы на 2026 составляет 10 миллиардов гривен. Организаторы отмечают, что такая помощь позволяет пожилым людям контролировать состояние здоровья, своевременно выявлять потенциальные проблемы и снижать риск развития серьезных заболеваний.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области обеспечивает доступ к современным скрининговым услугам и способствует продлению активной и качественной жизни. Регулярные обследования помогают поддерживать здоровье на должном уровне и своевременно реагировать на изменения состояния организма.

