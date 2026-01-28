Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області забезпечує доступ до сучасних скринінгових послуг.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області стала доступною з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Програма передбачає фінансування медичних обстежень для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та психічних розладів.

Ініціатива реалізується в межах програми «Скринінг здоров’я 40+». Кожен громадянин віком від 40 років отримує персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після його підтвердження на «Дія.Картку» нараховують 2000 гривень, які можна використати виключно для проходження скринінгу.

Для тих, хто не користується «Дією», передбачено альтернативний варіант оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження доступні у державних, комунальних і приватних медичних установах, що відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Перелік закладів буде оприлюднено найближчим часом.

Бюджет програми на 2026 рік становить 10 мільярдів гривень. Організатори наголошують, що така допомога дозволяє літнім людям контролювати стан здоров’я, вчасно виявляти потенційні проблеми та знижувати ризик розвитку серйозних захворювань.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області забезпечує доступ до сучасних скринінгових послуг і сприяє продовженню активного та якісного життя. Регулярні обстеження допомагають підтримувати здоров’я на належному рівні та своєчасно реагувати на будь-які зміни стану організму.

