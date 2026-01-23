Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает доступ к современным скрининговым процедурам.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области стартует с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Инициативу объявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко .

Программа «Скрининг здоровья 40+» направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и проблем психического здоровья, чтобы пожилые украинцы могли контролировать состояние организма и предупреждать осложнения.

Каждый житель Полтавщины от 40 лет получает персональное приглашение в приложении "Действие" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на Действие.Карту засчитывают 2000 гривен, которые можно потратить только на скрининг. Граждане, не пользующиеся цифровыми сервисами, могут оформить помощь через банки или центры предоставления административных услуг.

Обследования будут проводить государственные, коммунальные и частные медицинские учреждения, отвечающие требованиям Минздрава и НСЗУ. Перечень клиник будет обнародован в ближайшее время, что позволит планировать визиты заранее.

На реализацию программы в госбюджете 2026 предусмотрено 10 миллиардов гривен. Министерства здравоохранения, цифровой трансформации и НСЗУ координируют процесс, контролируют качество услуг и своевременное начисление средств.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает доступ к современным скрининговым процедурам, позволяет своевременно выявлять риски и поддерживать активный образ жизни даже в пожилом возрасте.

Пожилые люди призывают пользоваться возможностью и не откладывать визит в медицинское учреждение.

