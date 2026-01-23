Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області забезпечує доступ до сучасних скринінгових процедур.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області стартує з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Ініціативу оголосила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Програма «Скринінг здоров’я 40+» спрямована на раннє виявлення серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та проблем психічного здоров’я, щоб літні українці могли контролювати стан організму та попереджати ускладнення.

Кожен житель Полтавщини від 40 років отримує персональне запрошення у застосунку «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на Дія.Картку зараховують 2000 гривень, які можна витратити лише на скринінг. Громадяни, що не користуються цифровими сервісами, можуть оформити допомогу через банки або центри надання адміністративних послуг.

Обстеження проводитимуть державні, комунальні та приватні медичні заклади, які відповідають вимогам МОЗ і НСЗУ. Перелік клінік буде оприлюднено найближчим часом, що дасть змогу планувати візити заздалегідь.

На реалізацію програми в держбюджеті 2026 року передбачено 10 мільярдів гривень. Міністерства охорони здоров’я, цифрової трансформації та НСЗУ координують процес, контролюють якість послуг і своєчасне нарахування коштів.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області забезпечує доступ до сучасних скринінгових процедур, дозволяє своєчасно виявляти ризики та підтримувати активний спосіб життя навіть у літньому віці.

Літніх людей закликають користуватися можливістю та не відкладати візит до медичного закладу.

