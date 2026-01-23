Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации в течение всего года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области начало действовать с первых дней 2026, сообщает Politeka.

Решение было принято Каневским городским советом и исполнительным комитетом после пересмотра экономических расчетов.

Обновленные суммы касаются водоснабжения, водоотведения и обращения с бытовыми отходами. Централизованная подача воды теперь оценивается в 55,74 гривны за кубометр, а пользование канализацией — 38,28. Оплата за вывоз мусора выросла примерно на 17 процентов.

Для жителей многоквартирных домов с контейнерной системой ежемесячный платеж составляет 48,14 гривен с человека. В частном секторе установили два подхода: 48,14 гривен за контейнер или 40,02 без его использования. Отдельно определили цены на перевозку смешанных отходов: 127,49 гривен за кубометр для населения, 138,74 – для бюджетных учреждений, 182,48 – для других организаций.

Руководитель профильного отдела жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Балан пояснил, что пересмотр связан с увеличением минимальной зарплаты, удорожанием электроэнергии, горючего, материалов, а также ростом налоговой нагрузки. По его словам, предварительные расчеты уже не соответствовали реальным затратам.

Часть финансовой нагрузки покрывают субсидии и льготы социально уязвимым категориям. Такой подход позволяет обеспечить своевременную оплату труда персонала, поддержку инженерных сетей и стабильное функционирование городских служб.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации в течение всего года. Жителям советуют заранее планировать ежемесячные расходы, внимательно следить за обновлениями и осуществлять платежи в срок, чтобы избежать задолженности и сохранить стабильный уровень обслуживания.

