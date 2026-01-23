Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на безперебійну роботу систем водопостачання й каналізації протягом усього року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області почало діяти з перших днів 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили Канівська міська рада та виконавчий комітет після перегляду економічних розрахунків.

Оновлені суми стосуються водопостачання, водовідведення й поводження з побутовими відходами. Централізована подача води тепер оцінюється у 55,74 гривень за кубометр, а користування каналізацією — 38,28. Оплата за вивезення сміття зросла приблизно на 17 відсотків.

Для жителів багатоквартирних будинків із контейнерною системою щомісячний платіж становить 48,14 гривень з особи. У приватному секторі встановили два підходи: 48,14 гривень за контейнер або 40,02 без його використання. Окремо визначили ціни на перевезення змішаних відходів: 127,49 гривень за кубометр для населення, 138,74 — для бюджетних установ, 182,48 — для інших організацій.

Керівник профільного відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан пояснив, що перегляд пов’язаний зі збільшенням мінімальної зарплати, подорожчанням електроенергії, пального, матеріалів, а також зростанням податкового навантаження. За його словами, попередні розрахунки вже не відповідали реальним витратам.

Частину фінансового навантаження покривають субсидії й пільги для соціально вразливих категорій. Такий підхід дозволяє забезпечити своєчасну оплату праці персоналу, підтримку інженерних мереж та стабільне функціонування міських служб.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на безперебійну роботу систем водопостачання й каналізації протягом усього року. Мешканцям радять заздалегідь планувати щомісячні витрати, уважно стежити за оновленнями та здійснювати платежі вчасно, аби уникнути заборгованості й зберегти стабільний рівень обслуговування.

