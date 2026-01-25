ДТЭК «Одесские электросети» рекомендует следить за актуальными графиками отключения света в Одесской области на неделю с 26 января по 1 февраля.

Озвучены графики отключения света в Одесской области на неделю с 26 января по 1 февраля, которые будут действовать из-за ремонтных профилактических работ, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Специалисты ДТЭК «Одеські електромережі» подготовили подробный график отключения света в Одесской области на неделю с 26 января по 1 февраля. С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы.

26.01.2026 с 08:00 до 19:00 вводятся ограничения в некоторых населенных пунктах:

пос. Окны: ул. Европейська, ул. Космонавтив.

с. Флора.

в селе Мардаривка, ул. Новоселив;

в селе Гонората.

26 января также будут проводить профилактические работы в селе Кагарлык Беляевского общества. В связи с выполнением данных работ с 9.00 до 18.00 будет отключение электроэнергии на следующих улицах:

Вышневая;

Жытомырська.

27.01.2026 с 08:00 до 17:00 электричество будут выключать в следующих населенных пунктах:

пос. Окны улицы:

1-а Хутирська, Берегова, Бондаренка, Выноградна, Мыхайла Грушевського, Олександра Довженка, Друга Хутирська, Европейська, Зоряна, Князя Володымыра, Козацькои Славы, Космонавтив, Курортна, Незалежности, Пылыпа Орлыка, Перемогы, Соборна, Ивана Франка, Мыколы Хвыльового, Херсонська, Шкильна, Ягорлыцька, Ярослава Мудрого, пер. Новий



с. Велыкый Буялык улицы:

Болгарська( 1; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 33; ;

Успенська (10; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 31; 33; 5; 8; 9);

Христо Ботева (11; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 30; 32; 35; 36; 42; 46; 7).

27.01.2026 с 08:00 до 19:00 не будет электики в:

село Гонората;

село Мардаривка, ул. Новоселив.

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: что знать о предоставлении поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кому предоставят выплаты.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто получит и что для этого нужно сделать.