ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками відключення світла в Одеській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

Озвучено графіки відключення світла в Одеській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого, які будуть діяти через ремонтні профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» підготували докладний графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводитись профілактичні роботи.

26.01.2026 з 08:00 до 19:00 вводяться обмеження в деяких населених пунктах:

с-ще Окни: вул. Європейська, вул. Космонавтів.

с. Флора.

в селі Мардарівка, вул. Новоселів;

в селі Гонората.

26 січня також будуть проводити профілактичні роботи в селі Кагарлик Біляївської громади. У зв’язку з виконанням даних робіт з 9.00 до 18.00 буде відключення електроенергії на таких вулицях:

Вишнева;

Житомирська.

27.01.2026 з 08:00 до 17:00 електрику будуть вимикати в наступних населених пунктах:

с-ще Окни вулиці:

1-а Хутірська, Берегова, Бондаренка, Виноградна, Михайла Грушевського, Олександра Довженка, Друга Хутірська, Європейська, Зоряна, Князя Володимира, Козацької Слави, Космонавтів, Курортна, Незалежності, Пилипа Орлика, Перемоги, Соборна, Івана Франка, Миколи Хвильового, Херсонська, Шкільна, Ягорлицька, Ярослава Мудрого, пров. Новий

с. Великий Буялик вулиці:

Болгарська ( 1; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 33; 34; 4; 6; 7; 8; 9);

Успенська ( 10; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 31; 33; 5; 8; 9);

Христо Ботева (11; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 30; 32; 35; 36; 42; 46; 7).

27.01.2026 з 08:00 до 19:00 не буде електики у:

село Гонората;

село Мардарівка, вул. Новоселів.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області: що варто знати про надання підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: кому нададуть виплати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто отримає та що для цього треба зробити.