Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве активно предоставляется через новый центр ОО «ВПЛ Украина», который заработал в столице, сообщает Politeka.

Организация обеспечивает комплексную поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и пожилым гражданам.

Центр предлагает медицинские практики, юридические консультации, занятия по английскому языку и организованную детскую комнату. Семьи получают необходимые вещи, а дети – внимание и подарки.

Адрес ячейки: ул. Тютюнника, 5, Киев. Связь с организацией доступна по телефону 075 105 77 88 или через Telegram-канал .

По словам координаторов, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве создает не только возможность получить жизненно необходимую поддержку, но и простор для социальной интеграции, развития и психологического комфорта.

Организаторы отмечают, что работа центра — общий результат волонтеров, специалистов и всех, кто приобщается к инициативе. Это позволяет обеспечить системную помощь и поддержку жителей столицы.

Кроме того, в Киевской области можно получить бесплатное жилье.

Для поиска можно обращаться в государственные контакт-центры, где предоставляют актуальную информацию и помогают оформить необходимые документы.

Кроме государственных ресурсов, переселенцы могут воспользоваться онлайн-платформами. Сайт «Помоги», созданный волонтерами, позволяет найти временные помещения в безопасных городах Украины и за рубежом. Фильтры помогают подбирать жилье за ​​городом, типом и продолжительностью проживания.

Каждое объявление проверяется вручную для обеспечения безопасности и надежности. При необходимости можно позвонить по горячей линии 0 (800) 332‑238.

