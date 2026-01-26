Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области помогает покрыть базовые потребности детей и обеспечивает стабильность проживания для переселенцев в новых общинах.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области с февраля 2026 начнет начисляться детям из семей внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

Размер ежемесячной поддержки составит 3000 гривен.

О нововведениях сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Применение помощи предусмотрено решением межфракционного объединения народных депутатов по ВПО и будет закреплено правительственным постановлением.

В то же время, парламентарии обсуждают повышение доходов других категорий внутренне перемещенных лиц. Предлагается минимальный гарантированный доход на уровне не менее 10380 гривен в месяц для одного человека.

В 2026 году ВПЛ также будут получать выплаты на проживание по новым правилам. Постановление Кабмина позволяет продолжать пособие на полгода, если среднемесячный доход семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. С 1 января 2026 года этот показатель составляет 2595 гривен, что означает право на получение выплат для семей с доходом до 10380 гривен на одного члена.

Специалисты подчеркивают, что денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области помогает покрыть базовые потребности детей и обеспечивает стабильность проживания для переселенцев в новых общинах.

Покупателям советуют внимательно следить за официальными сообщениями, чтобы своевременно подавать документы в рассрочку и не потерять право на поддержку.

Своевременное оформление всех необходимых документов помогает быстро получать помощь и избегать бюрократических задержек.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харькове: кто получит повышенные выплаты в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харькове: с популярными товарами возникли большие проблемы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: цены существенно выросли.