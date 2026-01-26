Грошова допомога для ВПО у Харківській області допомагає покрити базові потреби дітей та забезпечує стабільність проживання для переселенців у нових громадах.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області з лютого 2026 року почне нараховуватися дітям із родин внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.

Розмір щомісячної підтримки становитиме 3 000 гривень.

Про нововведення повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Застосування допомоги передбачене рішенням міжфракційного об’єднання народних депутатів із питань ВПО та буде закріплене урядовою постановою.

Водночас парламентарі обговорюють підвищення доходів інших категорій внутрішньо переміщених осіб. Пропонується мінімальний гарантований дохід на рівні не менше 10 380 гривень на місяць для однієї особи.

У 2026 році ВПО також отримуватимуть виплати на проживання за новими правилами. Постанова Кабміну дозволяє продовжувати допомогу на пів року, якщо середньомісячний дохід сім’ї за останні три місяці не перевищує чотири прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. З 1 січня 2026 року цей показник становить 2 595 гривень, що означає право на отримання виплат для сімей із доходом до 10 380 гривень на одного члена.

Фахівці підкреслюють, що грошова допомога для ВПО у Харківській області допомагає покрити базові потреби дітей та забезпечує стабільність проживання для переселенців у нових громадах.

Покупцям радять уважно стежити за офіційними повідомленнями, щоб вчасно подавати документи на виплати та не втратити право на підтримку.

Своєчасне оформлення всіх необхідних документів допомагає швидко отримувати допомогу та уникати бюрократичних затримок.

