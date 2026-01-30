Доплаты для пенсионеров в Одесской области сломали в 2026 году для части украинцев, однако сумма надбавки незначительна, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Повышение надбавки для пенсионеров в Одесской области за сверхурочный страховой стаж касается тех украинцев, у которых продолжительность трудовой деятельности превышает установленные законодательством нормы. Речь идет о женщинах со стажем более 30 лет и мужчинах, которые наработали более 35 лет.

Справка: за каждый полный год работы сверх нормы к пенсии начисляется 1% от минимальной пенсии. В 2026 году это составляет 25,95 гривен в год.

На практике это выглядит так:

женщина с опытом 40 лет в 2026 году получает ежемесячную доплату в размере 259,50 гривень, тогда как в прошлом году она составляла 236,10 грн.;

мужчина с таким же опытом получает 128,75 грн. доплаты вместо 118,05 грн. в 2025 году.

Следовательно, размер ежемесячной надбавки вырос на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин.

Перерасчет доплаты производится автоматически, без подачи заявлений. То есть, если страховой стаж значительно превышает норматив, сумма надбавки возрастает пропорционально количеству дополнительных лет.

После прекращения трудовой деятельности ситуация меняется. Пенсионный фонд осуществляет перерасчет пенсии с учетом актуального прожиточного минимума. В результате доплата может возрасти, поэтому новый размер выплат применяется уже с месяца, наступающего после увольнения с работы.

