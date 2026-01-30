Доплати для пенсіонерів в Одеській області зромли у 2026 році для частини українців, проте сума надбавки незначна, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Підвищення надбавки для пенсіонерів в Одеській області за понаднормовий страховий стаж стосується тих українці, у яких тривалість трудової діяльності перевищує встановлені законодавством норми. Йдеться про жінок зі стажем понад 30 років і чоловіків, які напрацювали більше ніж 35 років.

Довідково: за кожен повний рік роботи понад норму до пенсії нараховується 1% від мінімальної пенсії. У 2026 році це становить 25,95 гривні за рік.

На практиці це виглядає так:

жінка з досвідом 40 років у 2026 році отримує щомісячну доплату в розмірі 259,50 грн, тоді як торік вона становила 236,10 грн;

чоловік із таким самим досвідом отримує 128,75 грн доплати замість 118,05 грн у 2025 році.

Отже, розмір щомісячної надбавки зріс на 23,40 гривні для жінок та на 10,70 гривні для чоловіків.

Перерахунок доплати проводиться автоматично, без подання заяв. Тобто якщо страховий стаж значно перевищує норматив, сума надбавки зростає пропорційно кількості додаткових років.

Після припинення трудової діяльності ситуація змінюється. Пенсійний фонд України здійснює перерахунок пенсії з урахуванням актуального прожиткового мінімуму. У результаті доплата може зрости, тому новий розмір виплат застосовується вже з місяця, що настає після звільнення з роботи.

