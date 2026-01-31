Увеличение доплат пенсионерам в Кировоградской области касается как женщин, так и мужчин.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области возрастут в размере части украинцев уже в 2026 году, однако увеличение выплат незначительно, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Повышение доплаты за сверхурочный страховой стаж для пенсионеров в Кировоградской области коснулось украинцев, у которых продолжительность страхового опыта превышает установленную законом норму.

Увеличение выплат касается как женщин со стажем более 30 лет, так и мужчин старше 35 лет.

Стоит отметить: За каждый год работы сверх норматива украинца прибавляется 1% от минимальной пенсии, что составляет 25, 95 гривны.

На практике это означает, что в 2026 году:

женщина с опытом 40 лет получает 259,50 грн надбавки вместо 236,10 грн в прошлом году;

а мужчина с таким же опытом – 128,75 гривны вместо 118,05 гривны

Итак, в 2026 году размер ежемесячной прибавки вырос на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин.

Нужно ли обращаться за доплатой пенсионерам в Кировоградской области?

Подавать заявление пенсионерам не нужно. Перерасчет надбавки за сверхурочный страховой стаж производится автоматически. Если фактический стаж значительно превышает установленную норму, сумма доплаты увеличивается в соответствии с количеством дополнительных лет работы.

После завершения трудовой деятельности действует другой порядок. Пенсионный фонд Украины производит новый перерасчет пенсии с учетом актуального прожиточного минимума. В результате размер доплаты за стаж может увеличиться, а обновленная сумма выплат начинает начисляться с месяца, наступающего после увольнения с работы.

