Збільшення доплат для пенсіонерів в Кіровоградській області стосується як жінок, так і чоловіків.

Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області зростуть у розмірі для частини українців вже у 2026 році, проте збільшення виплат незначне, пише Politeka.net.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Підвищення доплати з а понаднормовий страховий стаж для пенсіонерів в Кіровоградській області торкнулося українців, у яких тривалість страхового досвіду перевищує встановлену законом норму.

Збільшення виплат стосується як жінок зі стажем понад 30 років, а також чоловіків, які мають понад 35 років.

Варто зазначити: За кожен рік роботи понад норматив українця додається 1% від мінімальної пенсії, що становить 25, 95 гривні.

На практиці це означає, що у 2026 році:

жінка зі досвідом 40 років отримує 259,50 гривні надбавки замість 236,10 гривні торік;

а чоловік із таким самим досвідом – 128,75 гривні замість 118,05 гривні

Отже, у 2026 році розмір щомісячної надбавки зріс на 23,40 грн для жінок та на 10,70 грн для чоловіків.

Чи потрібно звертатися за доплатою для пенсіонерів в Кіровоградській області?

Подавати заяву пенсіонерам не потрібно. Перерахунок надбавки за понаднормовий страховий стаж здійснюється автоматично. Якщо фактичний стаж значно перевищує встановлену норму, сума доплати зростає відповідно до кількості додаткових років роботи.

Після завершення трудової діяльності діє інший порядок. Пенсійний фонд України проводить новий перерахунок пенсії з урахуванням актуального прожиткового мінімуму. У результаті розмір доплати за стаж може збільшитися, а оновлена сума виплат починає нараховуватися з місяця, що настає після звільнення з роботи.

