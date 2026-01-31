Специалисты подчеркивают, что дефицит продуктов в Харькове определяет общую ситуацию в розничном сегменте.

Дефицит продуктов в Харькове привел к заметному повышению цен на основные овощи и товары первой необходимости, сообщает Politeka.net.

Наиболее ощутимое подорожание наблюдается среди тепличных помидоров. Аналитики объясняют ситуацию завершением сезона активного выращивания, из-за чего объемы на рынке значительно сократились. Спрос при этом остается высоким, что повлияло на формирование цен.

Частично дефицит компенсируется импортом. Однако зарубежные партии приходят небольшими объемами и продаются по повышенной цене. В результате средняя стоимость продукции в супермаркетах и ​​рынках выросла примерно на 20% за короткий период.

Подобная тенденция заметна и в отношении тепличных огурцов. Сезонные ограничения и уменьшение поставок из разных регионов сужают выбор, а стабильный спрос заставляет продавцов корректировать ценники в направлении повышения.

Специалисты подчеркивают, что дефицит продуктов в Харькове определяет общую ситуацию в розничном сегменте. Дополнительно на формирование цен оказывают влияние логистические затраты и ограниченная доступность импортной продукции.

Жителям советуют планировать покупки заранее, сравнивать предложения разных магазинов и рынков, а также пользоваться акционными программами, чтобы минимизировать нагрузку на семейный бюджет.

Несмотря на такую ​​ситуацию, у жителей Харькова есть и хорошие новости. В частности, они имеют право на получение бесплатного жилья.

Чтобы стать на учет и претендовать на временное размещение, переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполкомы городских или сельских советов и районные госадминистрации.

