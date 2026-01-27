Графики отключения света в Запорожье на 28 января продлятся в разный временной промежуток из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Такую информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

Энергетики будут проводить плановые и профилактические работы в Запорожье. Из-за этого были составлены графики отключения света на 28 января.

Из-за плановых работ будут выключать электричество в Запорожье. Ограничения продлятся с 9:30 до 15:30 на таких улицах:

Велычара (Сергія Тюленіна) — 33, 34, 35, 36, 37;

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый) — 10В, 50, 51, 58А, 68, 68Г, 70, 50-68, 51-71;

Гетманська — 5,6,6А,6-8,10,11,12;

пер. Зенитный — 1, 2, 3, 4, 5, 6;

пер. Коксовый — 1-8;

пер. Корабельный — 5;

пер. Ясный — 1-9.

Также в областном центре будут выключать электричество с 10 до 16 часов. Обестоки в это время будут введены по следующим адресам:

Академика Ивченка (Вийськова) — 1-4, 5-11, 2;

Анашкина — 117-162, 145-151, 153, 155-159, 161-171, 122-146;

Арктычна — 1-37, 2-36, 20-36, 21-37, 38-58, 39-57, 19;

Бузкова — 1-20, 2-13;

Виктора Духовченко (Цюрупы) — 1-23, 2-20;

Героив 110-и брыгады (Докучаева) — 1-14;

Героив 55 Брыгады (Уральська) — 54-74;

Дызельна — 1-111, 6-86, 23-47, 34, 49, 38-86, 88, 51-111;

Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 24, 226-248, 250, 309-359, 337, 339, 240а, 238;

Звильнена — 3-59, 4-38, 40-58, 9-43, 45-59, 7;

Зеленодольська — 1-14, 3-9, 9а(?), 2-14;

Игора Сикорського — 274, 276, 278-320, 312-320;

Курортна — 1-44, 2-20, 22, 24-44, 1-51;

Мальовныча — 1-8, 2-7;

Мицна — 1-27, 2-20;

Офицерська — 5, 6, 15в, 24-48, 29, 31-37, 32, 34, 39-43, 33-37;

Полтавська — 1-78, 2-22, 24-52, 25-47, 49а, 49б, 54-78;

Руставели — 1-56, 2, 4-54, 20а, 31-53, 53а, 22-54, 31-53;

Сичовых стрильцив (Арсенальна) — 1-50, 4-24, 20а, 22, 23, 25;

Чаривна — 4-14, 11, 13-33;

Шевченка — 3, 241а, 243, 243а, 243б, 243в, 245-296, 264, 266-296, 267, 269-275, 277, 298, 300, 300а;

пер. Моторобудивныкив — 31, 35-107, 47-53, 55, 55а, 57, 59, 61-79, 83-107, 95, 31, 35-45;

пер. Курыльськый — 2-8;

пер. Ромашковый (Беринга) — 1-13, 2-6.

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье на 28 января, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении и пониманием относиться к неудобствам, ведь работы направлены на улучшение стабильности и безопасности электросетей.

