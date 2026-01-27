Графіки відключення світла в Запоріжжі на 28 січня триватимуть у різний часовий проміжок через планові роботи, пише Politeka.net.

Таку інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Енергетики будуть проводити планові та профілактичні роботи в Запоріжжі. Через це було складено графіки відключення світла їна 28 січня.

Через планові роботи будуть вимикати електрику в Запоріжжі. Обмеження триватимуть з 9:30 до 15:30 години на таких вулицях:

Величара (Сергія Тюленіна) — 33, 34, 35, 36, 37;

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський) — 10В, 50, 51, 58А, 68, 68Г, 70, 50-68, 51-71;

Гетманська — 5,6,6А,6-8,10,11,12;

пров. Зенітний — 1, 2, 3, 4, 5, 6;

пров. Коксовий — 1-8;

пров. Корабельний — 5;

пров. Ясний — 1-9.

Також в обласному центрі вимикатимуть електрику з 10 до 16 години. Знеструмлення у цей час будуть введені за такими адресами:

Академіка Івченка (Військова) — 1-4, 5-11, 2;

Анашкіна — 117-162, 145-151, 153, 155-159, 161-171, 122-146;

Арктична — 1-37, 2-36, 20-36, 21-37, 38-58, 39-57, 19;

Бузкова — 1-20, 2-13;

Віктора Духовченко (Цюрупи) — 1-23, 2-20;

Героїв 110-ї бригади (Докучаєва) — 1-14;

Героїв 55 Бригади (Уральська) — 54-74;

Дизельна — 1-111, 6-86, 23-47, 34, 49, 38-86, 88, 51-111;

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 24, 226-248, 250, 309-359, 337, 339, 240а, 238;

Звільнена — 3-59, 4-38, 40-58, 9-43, 45-59, 7;

Зеленодольська — 1-14, 3-9, 9а(?), 2-14;

Ігора Сікорського — 274, 276, 278-320, 312-320;

Курортна — 1-44, 2-20, 22, 24-44, 1-51;

Мальовнича — 1-8, 2-7;

Міцна — 1-27, 2-20;

Офіцерська — 5, 6, 15в, 24-48, 29, 31-37, 32, 34, 39-43, 33-37;

Полтавська — 1-78, 2-22, 24-52, 25-47, 49а, 49б, 54-78;

Руставелі — 1-56, 2, 4-54, 20а, 31-53, 53а, 22-54, 31-53;

Січових стрільців (Арсенальна) — 1-50, 4-24, 20а, 22, 23, 25;

Чарівна — 4-14, 11, 13-33;

Шевченка — 3, 241а, 243, 243а, 243б, 243в, 245-296, 264, 266-296, 267, 269-275, 277, 298, 300, 300а;

Пр. Моторобудівників — 31, 35-107, 47-53, 55, 55а, 57, 59, 61-79, 83-107, 95, 31, 35-45;

Пров. Курильський — 2-8;

Пров. Ромашковий (Берінга) — 1-13, 2-6.

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі на 28 січня, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні та з розумінням ставитися до незручностей, адже роботи спрямовані на покращення стабільності та безпеки електромереж.

