Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области доступна при соблюдении важных условий и соответствия критериям, пишет Politeka.net.
Об этом сообщается в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.
Введена новая социальная помощь. Денежное пособие для пенсионеров в Киевской области предоставляется в рамках экспериментального проекта и назначается на 6 месяцев с возможностью автоматического продления до 2 лет.
Основой расчета является базовая величина – 4500 грн. Сумма выплаты = разница между рассчитанной потребностью семьи и среднемесячным доходом.
Рассчитывается она следующим образом:
- 100% базовой величины – заявителю;
- 100% – каждому ребенку до 18-ти и людям с инвалидностью I-II группы;
- 70% – каждому следующему взрослому члену семьи.
Размер базовой величины для тех, кто имеет право на пенсию по возрасту или достигших 60, но не имеют достаточного страхового стажа, рассчитывается с учетом приобретенного стажа:
- менее 10 лет – 53%;
- 10-20 лет – 62%;
- 20-30 лет – 70%;
- 30+ лет – 88%.
Подать заявление может один член семьи, но каждый совершеннолетний получатель должен его подписать. Состав семейства фиксируется на дату обращения. Обратиться за базовой социальной помощью можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины – независимо от места жительства или регистрации.
Получателям могут отказать в выплате, если в их семье выявляются следующие обстоятельства:
- трудоспособные взрослые члены семейства более трех месяцев не работают, не учатся, не проходят военную службу и не состоят на учете в центре занятости (за исключением случаев, предусмотренных законом);
- в течение последнего года были произведены покупки на сумму более 100 000 грн (жилье, автомобиль, валюта, ценные бумаги);
- на депозитах или облигациях хранится более 100 000 грн;
- семья владеет второй квартирой или домом (кроме определенных законом исключений);
- в собственности более одного автомобиля в возрасте до 15 лет (исключение – социальные или уничтоженные транспортные средства).
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: украинцам обещают поддержку, кто в списке получателей.
Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие возрастные надбавки предусмотрены в 2026 году.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: новые цены уже известны.