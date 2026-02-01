Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется в рамках экспериментального проекта.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области доступна при соблюдении важных условий и соответствия критериям, пишет Politeka.net.

Об этом сообщается в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Введена новая социальная помощь. Денежное пособие для пенсионеров в Киевской области предоставляется в рамках экспериментального проекта и назначается на 6 месяцев с возможностью автоматического продления до 2 лет.

Основой расчета является базовая величина – 4500 грн. Сумма выплаты = разница между рассчитанной потребностью семьи и среднемесячным доходом.

Рассчитывается она следующим образом:

100% базовой величины – заявителю;

100% – каждому ребенку до 18-ти и людям с инвалидностью I-II группы;

70% – каждому следующему взрослому члену семьи.

Размер базовой величины для тех, кто имеет право на пенсию по возрасту или достигших 60, но не имеют достаточного страхового стажа, рассчитывается с учетом приобретенного стажа:

менее 10 лет – 53%;

10-20 лет – 62%;

20-30 лет – 70%;

30+ лет – 88%.

Подать заявление может один член семьи, но каждый совершеннолетний получатель должен его подписать. Состав семейства фиксируется на дату обращения. Обратиться за базовой социальной помощью можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины – независимо от места жительства или регистрации.

Получателям могут отказать в выплате, если в их семье выявляются следующие обстоятельства:

трудоспособные взрослые члены семейства более трех месяцев не работают, не учатся, не проходят военную службу и не состоят на учете в центре занятости (за исключением случаев, предусмотренных законом);

в течение последнего года были произведены покупки на сумму более 100 000 грн (жилье, автомобиль, валюта, ценные бумаги);

на депозитах или облигациях хранится более 100 000 грн;

семья владеет второй квартирой или домом (кроме определенных законом исключений);

в собственности более одного автомобиля в возрасте до 15 лет (исключение – социальные или уничтоженные транспортные средства).

