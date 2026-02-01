Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області надається в межах експериментального проєкту.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області доступна придотриманні важливих умов та відповідності до критеріїв, пише Politeka.net.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Запроваджено нову соціальну допомогу. Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області надається в межах експериментального проєкту та призначається на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження до 2 років.

Основою розрахунку є базова величина – 4 500 грн. Сума виплати = різниця між розрахованою потребою сім’ї та її середньомісячним доходом.

Розраховується вона так:

100% базової величини – заявнику;

100% – кожній дитині до 18-ти та людям з інвалідністю I-II групи;

70% – кожному наступному дорослому члену сім’ї.

Розмір базової величини для тих, хто має право на пенсію за віком або досягли 60-ти, але не мають достатнього страхового стажу, розраховується з урахуванням набутого стажу:

менше 10 р. – 53%;

10-20 років – 62%;

20-30 років – 70%;

30+ років – 88%.

Подати заяву може один член сім’ї, але кожен повнолітній отримувач має її підписати. Склад сімейства фіксується на дату звернення. Звернутися за базовою соціальною допомогою можна: особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України – незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Отримувачам можуть відмовити у виплаті, якщо в їхній родині виявляються такі обставини:

працездатні дорослі члени сімейства більше трьох місяців не працюють, не навчаються, не проходять військову службу і не перебувають на обліку в центрі зайнятості (за винятком випадків, передбачених законом);

протягом останнього року було здійснено покупки на суму понад 100 000 грн (житло, автомобіль, валюта, цінні папери);

на депозитах або в облігаціях зберігається понад 100 000 грн;

сім’я володіє другою квартирою або будинком (крім визначених законом винятків);

у власності більше одного автомобіля віком до 15 років (виняток – соціальні або знищені транспортні засоби).

