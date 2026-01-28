Жителей региона просят заранее учесть графики отключения света в Сумской области на 29 января.

Графики отключения света в Сумской области на 29 января будут действовать в ряде населенных пунктов из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

Энергетики Сумской области проведут плановые и профилактические работы в электросетях. В связи с этим на 29 января 2026 введены графики плановых отключений света, которые будут продолжаться в определенные часы. Жителей региона просят заранее учесть возможные временные перебои с электроснабжением и отнестись к ним с пониманием.

Обесточивание коснутся Охтырки. Ограничения продлятся с 8 до 17 часов на следующих улицах:

Чайковського - № 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 3 37А, 39, 39Б, 39Г

Шевченка - № 3, 3Б, 5А, 22, 30, 32

Шырокый — № 12, 18, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58A, 59, 59A, 59B, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76A, 77, 78, 78A, 79, 79B, 80, 80A, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90A, 90B, 91, 92, 93, 94, 94A, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106A, 107, 107A, 108, 108A, 109, 110, 111A, 113, 113A, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 137A, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151A, 160

Шовковычный - № 1, 3, 4, 4/4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20В, 20Г 25, 25А, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 42, 44, 46

Щаслыва - № 1-50, 51, 52, 53

С 9 до 15 часов будут выключать электричество в населенном пункте Лебедын. Выключения будут продолжаться в домах, находящихся по адресам:

Прывокзальна — № 35, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78

Проризна - № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Гмыри - № 12А

В городе Билопилля также не будет электричества с 9 до 15 часов, на следующих улицах:

Соборна — № 69/1, 69/7, 69г, 69л, 69н/2, 69х, 69х/1, 69щ, 75, 79/36, 79G, 81, 81G, 81S, 81Г, 83, 83G, 83S, 83Г/4, 85, 87, 476, 683х

Спаська — № 25, 32, 32/1, 32G, 32S, 34, 34I, 34С, 36, 36/59, 36/8, 36G, 36а, 36ж

Мыколы Макаренка — № 5, 7б, 7г, 7л, 10, 10л

Старопутывльська — № 73G

Сумська — № 20, 20а, 22, 22/1, 22а, 24

С 9 до 15 в городе Путывль не будет света на следующих улицах:

Иоанна Путывльського — 83, 84, 84А, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93А, 94, 95/104, 95В, 95Г, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 255

Слобидська — 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Шевченка — 63А, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Яндовка — 53, 234

Ярославны — 73, 54, 52, 56, 140

Князя Володымыра — 54

Ковпака — 25, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 29, 30, 31, 33, 35

Козацькый — 2, 3А, 4, 6, 6Б

Кооп. Сонячный — 21

Коренева — 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21

Кролевецька — 62

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

