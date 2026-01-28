Мешканців регіону просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла у Сумській області на 29 січня.

Графіки відключення світла у Сумській області на 29 січня будуть діяти у низці населених пунктах через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Енергетики Сумської області проведуть планові та профілактичні роботи на електромережах. У зв’язку з цим на 29 січня 2026 року запроваджено графіки планових відключень світла, які триватимуть у визначені години. Мешканців регіону просять заздалегідь врахувати можливі тимчасові перебої з електропостачанням і поставитися до них із розумінням.

Знеструмлення торкнуться Охтирки. Обмеження триватимуть з 8 до 17 години на таких вулицях:

Чайковського — № 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А, 39, 39Б, 39Г

Шевченка — № 3, 3Б, 5А, 22, 30, 32

Широка — № 12, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 59А, 59Б, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 78А, 79, 79Б, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90А, 90Б, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 107А, 108, 108А, 109, 110, 111А, 113, 113А, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 137А, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151А, 160

Шовковичний — № 1, 3, 4, 4/4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20В, 20Г, 21, 21А, 22Б, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 42, 44, 46

Щаслива — № 1–50, 51, 52, 53

З 9 до 15 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Лебедин. Вимкнення триватимуть в будинках, що знаходяться за адресами:

Привокзальна — № 35, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78

Прорізна — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Гмирі — № 12А

У місті Білопілля також не буде електрики з 9 до 15 години, на наступних вулицях:

Соборна — № 69/1, 69/7, 69г, 69л, 69н/2, 69х, 69х/1, 69щ, 75, 79/36, 79G, 81, 81G, 81S, 81Г, 83, 83G, 83S, 83Г/4, 85, 87, 476, 683х

Спаська — № 25, 32, 32/1, 32G, 32S, 34, 34I, 34С, 36, 36/59, 36/8, 36G, 36а, 36ж

Миколи Макаренка — № 5, 7б, 7г, 7л, 10, 10л

Старопутивльська — № 73G

Сумська — № 20, 20а, 22, 22/1, 22а, 24

З 9 до 15 у місті Путивль не буде світла на таких вулицях:

Іоанна Путивльського — 83, 84, 84А, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93А, 94, 95/104, 95В, 95Г, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 255

Слобідська — 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Шевченка — 63А, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Яндовка — 53, 234

Ярославни — 73, 54, 52, 56, 140

Князя Володимира — 54

Ковпака — 25, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 29, 30, 31, 33, 35

Козацький — 2, 3А, 4, 6, 6Б

Кооп. Сонячний — 21

Коренева — 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21

Кролевецька — 62

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

