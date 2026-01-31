Доплаты для пенсионеров в Одесской области продолжат выплачиваться, а отдельные надбавки выросли в 2026 году, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба управления Пенсионного фонда.

Причина роста – повышение минимальной заработной платы, к которой законом привязан гарантированный минимум пенсии для этой возрастной категории. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Пенсионного фонда в Тернопольской области.

Минимальная пенсия для лиц 65+ определяется на уровне 40% минимальной зарплаты, установленной законом о Государственном бюджете. В 2026 году этот показатель составляет 3,45 тыс. грн и не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Получить такую ​​доплату в Одесской области могут неработающие пенсионеры, достигшие 65 лет, получающие пенсию по возрасту и имеющие необходимый страховой стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. В то же время, действует ограничение – общий размер пенсии вместе со всеми надбавками не должен превышать 40% минимальной зарплаты.

В 2026 году государство также пересмотрело ряд других пенсионных доплат, размер которых зависит от прожиточного минимума. В частности, возросла надбавка для одиноких пожилых пенсионеров, нуждающихся в постоянном уходе: вместо 944 гривен она теперь составляет 1038 гривен, что соответствует 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Отдельно был обновлен размер доплаты за сверхурочный страховой стаж. За каждый год работы сверх установленной нормы сейчас насчитывают 25,95 гривны вместо 23,6 гривны, однако размер такой доплаты по-прежнему не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: как получить важную поддержку.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области: кто ее получит.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одесской области: какие цены действуют.