Доплати для пенсіонерів в Одеській області продовжуть виплачуватись, а окремі надбавки зросли у розмірі в 2026 році, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба управління Пенсійного фонду.

Причина зростання - підвищення мінімальної заробітної плати, до якої законом прив’язаний гарантований мінімум пенсії для цієї вікової категорії. Про це повідомляє пресслужба головного управління Пенсійного фонду у Тернопільській області.

Мінімальна пенсія для осіб віком 65+ визначається на рівні 40% мінімальної зарплати, встановленої законом про Державний бюджет. У 2026 році цей показник становить 3,45 тис. грн і не може бути меншим за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Отримати таку доплату в Одеській області можуть непрацюючі пенсіонери, які досягли 65 років, отримують пенсію за віком та мають необхідний страховий стаж: не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Водночас діє обмеження – загальний розмір пенсії разом з усіма надбавками не повинен перевищувати 40% мінімальної зарплати.

У 2026 році держава також переглянула низку інших пенсійних доплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Зокрема, зросла надбавка для самотніх пенсіонерів похилого віку, які потребують постійного догляду: замість 944 гривень вона тепер становить 1038 гривень, що відповідає 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Окремо було оновлено розмір доплати за понаднормовий страховий стаж. За кожен рік роботи понад установлену норму нині нараховують 25,95 гривні замість 23,6 гривні, однак розмір такої доплати, як і раніше, не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

