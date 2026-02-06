Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" украинцам предусмотрены доплаты для пенсионеров в Харьковской области.

В 2026 году предусмотрены доплаты для пенсионеров в Харьковской области, часть назначают автоматически, а за другой следует обращаться в ПФУ, сообщает Politeka.net.

Прибавки предусмотрены законодательством Украины.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по достижении определенного возраста пенсионерам назначаются ежемесячные доплаты. В 2026 году они составляют:

после 70 лет - до 300 грн;

после 75 лет - до 456 грн;

после 80 лет - до 570 грн.

Обязательное условие получения возрастной надбавки для пенсионеров в Харьковской области — размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны. Заявление подавать не нужно: доплата начисляется автоматически после достижения соответствующего возраста.

Отдельную ежемесячную доплату могут получать пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Такая помощь предусмотрена законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью».

Право на выплату имеют граждане, которые отвечают ряду условий: они проживают самостоятельно, получают пенсию по возрасту, по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе и имеют соответствующее заключение врачебно-консультативной комиссии. Кроме того, у таких пенсионеров не должно быть трудоспособных родственников, которые по закону обязаны содержать их.

Размер этой доплаты установлен на уровне 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Если в 2025 году она составляла 944 гривны, то с 1 января 2026 сумма выросла до 1 038 гривен в месяц. Для назначения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с пакетом документов.

