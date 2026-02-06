У 2026 році передбачені доплати для пенсіонерів в Харківській області, частину призначають автоматично, а за іншою треба звертатись в ПФУ, повідомляє Politeka.net.

Надбавки передбачені законодавством України.

Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", після досягнення певного віку пенсіонерам призначаються щомісячні доплати. У 2026 році вони становлять:

після 70 років — до 300 гривень;

після 75 років — до 456 гривень;

після 80 років — до 570 гривень.

Обов'язкова умова для отримання вікової доплати для пенсіонерів в Харківській області — розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні. Заяву подавати не потрібно: доплату нараховують автоматично після досягнення відповідного віку.

Окрему щомісячну доплату можуть отримувати пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду. Така допомога передбачена законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Право на виплату мають громадяни, які відповідають низці умов: вони проживають самостійно, отримують пенсію за віком, за станом здоров’я потребують постійного догляду та мають відповідний висновок лікарсько-консультативної комісії. Крім того, у таких пенсіонерів не повинно бути працездатних родичів, які за законом зобов’язані їх утримувати.

Розмір цієї доплати встановлений на рівні 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо у 2025 році вона становила 944 гривні, то з 1 січня 2026 року сума зросла до 1 038 гривень на місяць. Для призначення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з відповідним пакетом документів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: на якій посаді можна мати зарплату 25 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що треба зробити для отримання цієї підтримки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як отримати тимчасову домівку в безпечних умовах.