С начала 2026 года увеличился размер доплаты для пенсионеров в Запорожье и других регионах Украины.

Доплаты для пенсионеров в Запорожье предусмотрены для украинцев, которые отвечают важным критериям и выполнили условия получения, сообщает Politeka.net.

Это определено в статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

С начала 2026 года увеличился размер доплаты для пенсионеров в Запорожье за ​​сверхурочный страховой стаж. Причиной стал пересмотр прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Поскольку эта надбавка напрямую зависит от указанного показателя, перерасчет для большинства украинцев произошел автоматически, без подачи дополнительных заявлений.

Согласно действующему законодательству, каждый год стажа, отработанный сверх установленной нормы, оценивается в размере 1% минимальной пенсии по возрасту. С 1 января 2026 прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос до 2 595 гривен, что напрямую повлияло на сумму надбавки за дополнительные годы работы.

В настоящее время размер надбавки составляет 25,95 гривны за каждый полный год сверхурочного стажа. К примеру, при наличии 10 лет дополнительного стажа ежемесячная доплата к пенсии будет составлять 259,50 гривны.

Право на такую ​​надбавку имеют пенсионеры, получающие пенсию по возрасту и имеющие страховой стаж, превышающий установленные нормы: более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин. Доплата начисляется за каждый полный год работы сверх этих показателей.

Пенсионерам не нужно обращаться в территориальные отделения Пенсионного фонда — перерасчет осуществляется автоматически на основе данных реестров.

Однако есть важный нюанс для продолжающих трудовую деятельность. Если пенсионер работает, его прибавка остается на прежнем уровне даже при росте прожиточного минимума. Обновленный, более высокий размер доплаты будет начислен только после официального увольнения с работы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.