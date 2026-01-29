З початку 2026 року збільшився розмір доплати для пенсіонерів у Запоріжжі та в інших регіонах України.

Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі передбачені для українців, що відповідають важливим критеріям та виконали умови для отримання, повідомляє Politeka.net.

Це визначено в статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

З початку 2026 року збільшився розмір доплати для пенсіонерів в Запоріжжі за понаднормовий страховий стаж. Причиною став перегляд прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Оскільки ця надбавка безпосередньо залежить від зазначеного показника, перерахунок для більшості пенсіонерів відбувся автоматично, без подання додаткових заяв.

Відповідно до чинного пенсійного законодавства, кожен рік стажу, відпрацьований понад установлену норму, оцінюється у розмірі 1% мінімальної пенсії за віком. Із 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс до 2 595 гривень, що напряму вплинуло на суму доплати за додаткові роки роботи.

Наразі розмір надбавки становить 25,95 гривні за кожен повний рік понаднормового стажу. Наприклад, за наявності 10 років додаткового стажу щомісячна доплата до пенсії складатиме 259,50 гривні.

Право на таку надбавку мають пенсіонери, які отримують пенсію за віком і мають страховий стаж, що перевищує встановлені норми: понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. Доплата нараховується за кожен повний рік роботи понад ці показники.

Пенсіонерам не потрібно звертатися до територіальних відділень Пенсійного фонду — перерахунок здійснюється автоматично на основі даних реєстрів.

Проте є важливий нюанс для тих, хто продовжує трудову діяльність. Якщо пенсіонер працює, його надбавка залишається на попередньому рівні навіть при зростанні прожиткового мінімуму. Оновлений, вищий розмір доплати буде нараховано лише після офіційного звільнення з роботи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.