Дефицит продуктов в Харькове уже ощутимо сказался на стоимости овощей и товаров первой необходимости, сообщает Politeka.net.

Больше всего подорожали тепличные помидоры. Эксперты объясняют это завершением сезона активного выращивания, из-за чего предложение на рынке значительно снизилось. Спрос при этом остается стабильным, что повлияло на формирование цен.

Отчасти ситуацию компенсирует импорт. Зарубежные партии поступают ограниченными объемами и продаются дороже, поэтому средняя цена в супермаркетах и ​​на рынках выросла примерно на 20% за короткий период.

Подобная тенденция наблюдается и в отношении тепличных огурцов. Сезонные ограничения и сокращение поставок из разных регионов сужают ассортимент, а стабильный спрос вынуждает торговые сети повышать цены.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Харькове определяет общую ситуацию на рынке. Дополнительно на стоимость оказывают влияние логистические затраты и ограниченная доступность импортной продукции.

Следует также отметить, что местным жителям советуют планировать покупки заранее, сравнивать предложения разных магазинов и рынков, а также пользоваться акционными предложениями, чтобы уменьшить нагрузку на семейный бюджет.

Несмотря на такую ​​ситуацию, у жителей Харькова есть также хорошие новости. В частности, они имеют право на получение бесплатного жилья.

Чтобы стать на учет и претендовать на временное размещение, переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполкомы городских или сельских советов и районные госадминистрации.

