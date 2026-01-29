Фахівці наголошують, що дефіцит продуктів у Харкові нині визначає загальну ситуацію на ринку.

Дефіцит продуктів у Харкові вже відчутно позначився на вартості овочів та товарів першої необхідності, повідомляє Politeka.net.

Найбільше подорожчали тепличні помідори. Експерти пояснюють це завершенням сезону активного вирощування, через що пропозиція на ринку значно зменшилася. Попит при цьому залишається стабільним, що безпосередньо вплинуло на формування цін.

Частково ситуацію компенсує імпорт. Закордонні партії надходять обмеженими обсягами та продаються дорожче, через що середня ціна у супермаркетах і на ринках зросла приблизно на 20% за короткий період.

Подібна тенденція простежується й щодо тепличних огірків. Сезонні обмеження та скорочення постачань із різних регіонів звужують асортимент, а стабільний попит змушує торговельні мережі підвищувати ціни.

Фахівці наголошують, що дефіцит продуктів у Харкові нині визначає загальну ситуацію на ринку. Додатково на вартість впливають логістичні витрати та обмежена доступність імпортної продукції.

Варто також зауважити, що місцевим мешканцям радять планувати покупки заздалегідь, порівнювати пропозиції різних магазинів і ринків, а також користуватися акційними пропозиціями, щоб зменшити навантаження на сімейний бюджет.

Незважаючи на таку ситуацію, жителі Харкова мають також хороші новини. Зокрема, вони мають право на отримання безкоштовного житла.

Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів міських чи сільських рад та районних держадміністрацій.

