Украинцев предупредили о дополнительных графиках отключения света в Запорожье и области, которые будут действовать 30 января, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

В Запорожье и области планируются масштабные плановые и профилактические работы на электросетях. В этой связи составлены графики временных отключений электроэнергии на 30 января.

С 9:30 до 15:30 не будет электричества из-за планового ремонта на электрооборудовании. Обесточение коснутся следующих улиц города:

Вузивська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська: 3, 3А

Электролизна: 15-31, 31А, 26-30

Ивана Огиенка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20

С 10:00 до 16:00 часов также будут продолжаться ограничения в Запорожье. Они касаются ряда адресов:

Билоцеркивська (Белгородська): 19, 3-17, 21, 23

Друкарська: 41-73, 42-74, 74

Электрычна: 140а, 142а, 144, 144а

Жытомырська: 82-114, 87-119

Зеленого Клыну (Амурська): 41-73, 42-74

Машынна: 125-163, 132, 134-170, 165-175, 177, 172-204, 179-219

Основна: 40, 42-96, 41-95

Прыяружна: 62-100, 95-127

Радиальна: 2-14

Театральна: 15, 15а, 17, 19, 25-33

Шамотна: 7, 9, 8, 1

Шахматна: 1-13, 2-16

Шламова: 52, 54, 60-82

В Запорожской области будут выключать свет из-за аварийных работ. Они продлятся ориентировочно с 09:00 до 17:00. В связи с этим отключения коснутся следующих населённых пунктов:

Вильнянськ улицы:

Элеваторна — 2, 5, 46, 56;

Каштанова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 16а, 17, 23;

Сонячна — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Юрия Дмитриева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11;

Проектна — 1г;

Пивденна — 2

с. Матвиивка обесточат все улицы.

с. Украинка обесточат все улицы.

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье на 30 января, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении и пониманием относиться к неудобствам, ведь работы направлены на улучшение стабильности и безопасности электросетей.

