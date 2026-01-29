Українців попередили про додаткові, графіки відключення світла у Запоріжжі та області, які будуть діяти 30 січня, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі та області заплановані масштабні планові та профілактичні роботи на електромережах. У зв’язку з цим складено графіки тимчасових відключень електроенергії на 30 січня.

З 9:30 до 15:30 години не буде електрики через плановий ремонт на електрообладнанні. Знеструмлення торкнуться наступних вулиць міста:

Вузівська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська: 3, 3А

Електролізна: 15-31, 31А, 26-30

Івана Огієнка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20

З 10:00 до 16:00 години також триватимуть обмеження у Запоріжжі. Вони стосуються низки адрес:

Білоцерківська (Бєлгородська): 19, 3-17, 21, 23

Друкарська: 41-73, 42-74, 74

Електрична: 140а, 142а, 144, 144а

Житомирська: 82-114, 87-119

Зеленого Клину (Амурська): 41-73, 42-74

Машинна: 125-163, 132, 134-170, 165-175, 177, 172-204, 179-219

Основна: 40, 42-96, 41-95

Прияружна: 62-100, 95-127

Радіальна: 2-14

Театральна: 15, 15а, 17, 19, 25-33

Шамотна: 7, 9, 8, 1

Шахматна: 1-13, 2-16

Шламова: 52, 54, 60-82

В Запорізькій області вимикатимуть світло через аварійні роботи. Вони триватимуть орієнтовно з 09:00 до 17:00. У зв'язку з цим вимкнення торкнуться наступних населених пунктів:

Вільнянськ вулиці:

Елеваторна — 2, 5, 46, 56;

Каштанова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 16а, 17, 23;

Сонячна — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Юрія Дмітрієва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11;

Проектна — 1г;

Південна — 2

с. Матвіївка знеструмлять всі вулиці.

с. Українка знеструмлять всі вулиці.

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі на 30 січня, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні та з розумінням ставитися до незручностей, адже роботи спрямовані на покращення стабільності та безпеки електромереж.

