Графики отключения света в Ровенской области на 30 января связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях.

Обнародованы детальные графики отключения света в Ровенской области на 30 января, они носят дополнительный характер из-за работ в сетях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Ровнооблэнерго».

Специалисты Ровнооблэнерго обнародовали подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 30 января. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.

С 9 до 17 часов будут продолжаться обесточивания в населенном пункте Борове. Обесточивание произойдет на следующих улицах:

Боровыцька — 14

Вендылове — 1, 1а, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 31а, 31б, 32, 38, 43, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Дараповщина — 12а, 13

Довга — 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 31, 34, 36, 36а, 42, 43, 44, 45, 50, 56, 57, 58, 66, 70, 70а, 71в, 72, 73а, 74, 74а, 77, 78

Мостова — 4а, 5кв2, 6, 6а, 8, 9, 18, 23, 24, 25, 28, 29а, 33, 35, 37, 39

Ольос — 6, 10, 12, 21, 29, 30, 32а, 36

Шкильна — 1, 2, 5, 15а, 18, 21, 30

Шпакова — 1, 1а, 2а, 3, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22а, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 41б, 43а, 43б, 46, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 50а, 51, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 55а, 56б, 58, 6, 60, 7а, 9

С 9 до 17 часов дополнительные ограничения будут действовать в населенном пункте Заричне по следующим адресам:

1 Грудня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Калецька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8кв1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Центральна — 10кв, 21, 23, 31, 31а, 49, 53, 55, 76

Также с 9 до 17 часов отключения коснутся Заречненской общины, в том числе следующих населенных пунктов:

с.Морочне улицы:

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25

Лисова — 14кв1, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 34, 35, 37, 40, 41

Молодижна — 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17кв2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 9

Морочненська — 8, 15, 18

Набережна — 1, 2, 3, 5, 6, 6а2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 4

Садова — 3

Хутирська — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 93

Центральна — 1, 1а, 10, 11, 101, 102, 103, 105, 106кв3, 108, 110, 111, 112, 113, 115кв1, 115кв2, 117, 117кв2, 117а кв1, 118а, 118кв1, 119, 12, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 13, 130, 132, 134, 136, 138, 14, 140, 14а, 15, 16, 160, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 186

Юрия Марчука — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28

с.Мутвыця улицы:

Леси Украинки — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 24 33, 42

Молодижна — 1а, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 41, 6,

7

7 Тымощука - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 4 50, 52, 56

Центральна - 1, 1а, 2, 2а, 2кв1, 2кв4, 3, 3в, 3ж, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21в, 22, 24, 25, 26, 23 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6 6 65, 66, 67, 68, 69, 6а

«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

