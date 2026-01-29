Графіки відключення світла у Рівненській області на 30 січня пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах.

Оприлюдені детільні графіки відключення світла у Рівненській області на 30 січня, вони носять додатковий характер через роботи в мережах, пише Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Фахівці «Рівнеобленерго» оприлюднили детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 30 січня. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.

З 9 до 17 години триватимуть знеструмлення у населеному пункті Борове. Знеструмлення стануться на таких вулицях:

Боровицька — 14

Вендилове — 1, 1а, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 31а, 31б, 32, 38, 43, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Дараповщина — 12а, 13

Довга — 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 31, 34, 36, 36а, 42, 43, 44, 45, 50, 56, 57, 58, 66, 70, 70а, 71в, 72, 73а, 74, 74а, 77, 78

Мостова — 4а, 5кв2, 6, 6а, 8, 9, 18, 23, 24, 25, 28, 29а, 33, 35, 37, 39

Ольос — 6, 10, 12, 21, 29, 30, 32а, 36

Шкільна — 1, 2, 5, 15а, 18, 21, 30

Шпакова — 1, 1а, 2а, 3, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22а, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 41б, 43а, 43б, 46, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 50а, 51, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 55а, 56б, 58, 6, 60, 7а, 9

З 9 до 17 години додаткові обмеження будуть діяти в населеному пункті Зарічне за такими адресами:

1 Грудня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Калецька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8кв1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Центральна — 10кв, 21, 23, 31, 31а, 49, 53, 55, 76

Також з 9 до 17 години вимкнення торкнуться Зарічненської громади, зокрема настуних населених пунктів:

с.Морочне вулиці:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25

Лісова — 14кв1, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 34, 35, 37, 40, 41

Молодіжна — 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17кв2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 9

Морочненська — 8, 15, 18

Набережна — 1, 2, 3, 5, 6, 6а2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 4

Садова — 3

Хутірська — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 93

Центральна — 1, 1а, 10, 11, 101, 102, 103, 105, 106кв3, 108, 110, 111, 112, 113, 115кв1, 115кв2, 117, 117кв2, 117а кв1, 118а, 118кв1, 119, 12, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 13, 130, 132, 134, 136, 138, 14, 140, 14а, 15, 16, 160, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 186

Юрія Марчука — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28

с.Мутвиця вулиці:

Лесі Українки — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 42

Молодіжна — 1а, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 41, 6, 7, 9, 9а

Мутвицька — 22

Мутвицька — 22 Тимощука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 46, 46а, 50, 52, 56

Центральна — 1, 1а, 2, 2а, 2кв1, 2кв4, 3, 3в, 3ж, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21в, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6а

«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

