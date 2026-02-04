Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области предоставляются гражданам, которые переехали в регион и требуют базовых товаров для питания.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области предоставляются через центр «ЯМариуполь. Винница», который сотрудничает с Мариупольским городским советом по обеспечению гуманитарной поддержки, сообщает Politeka.

О возможности получить бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области проинформировали на официальном Фейсбуке-странице центра.

Каждый продовольственный набор включает в себя чай, сахар, крупы, макароны, консервы, кукурузу и другие базовые товары, которые помогают переселенцам обеспечить минимальные потребности в питании.

Центр работает с регулярным графиком, и переселенцы могут получать пособие один раз в 31 день. Благодаря этому, каждая семья может планировать свои запасы и организовывать питание без лишнего стресса.

По словам посетителей, таких как Наталья, которые постоянно пользуются поддержкой центра, наличие базовых товаров в наборах позволяет готовить разнообразные блюда, а также экономить время и деньги.

Команда центра Ямариуполь. Винница» отмечает важность своевременного отслеживания объявлений о выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ в Винницкой области и актуального графика работы.

Это помогает избежать недоразумений и обеспечивает, чтобы каждый человек, имеющий право на помощь, мог его получить. Адрес центра: ул. Соборная, 50

Центр обеспечивает не только физические потребности переселенцев, но и создает чувство безопасности и заботы о тех, кто переехал в наш регион после начала войны.

Благодаря организации поддержки центром Ямариуполь. Винница» переселенцы получают четкие инструкции по тому, как правильно регистрироваться для получения наборов.

