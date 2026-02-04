Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області надаються громадянам, які переїхали до регіону та потребують базових товарів для харчування.

Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області надаються через центр «ЯМаріуполь. Вінниця», який співпрацює з Маріупольською міською радою для забезпечення гуманітарної підтримки, повідомляє Politeka.

Про можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці центру.

Кожний продовольчий набір включає чай, цукор, крупи, макарони, консерви, кукурудзу та інші базові товари, які допомагають переселенцям забезпечити мінімальні потреби у харчуванні.

Центр працює з регулярним графіком, і переселенці можуть отримувати допомогу один раз на 31 день. Завдяки цьому кожна родина може планувати свої запаси та організовувати харчування без зайвого стресу.

За словами відвідувачів, таких як пані Наталя, які постійно користуються підтримкою центру, наявність базових товарів у наборах дозволяє готувати різноманітні страви, а також економити час і гроші.

Команда центру «ЯМаріуполь. Вінниця» наголошує на важливості своєчасного відстеження оголошень щодо видачі безкоштовних продуктів для ВПО у Вінницькій області та актуального графіка роботи.

Це допомагає уникнути непорозумінь і забезпечує, щоб кожна людина, яка має право на допомогу, могла її отримати. Адреса центру: вул. Соборна, 50.

Центр забезпечує не лише фізичні потреби переселенців, а й створює відчуття безпеки та турботи про тих, хто переїхав до нашого регіону після початку війни.

Завдяки організації підтримки центром «ЯМаріуполь. Вінниця» переселенці отримують чіткі інструкції щодо того, як правильно реєструватися для отримання наборів.

