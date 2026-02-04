Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области расширяет доступ к современной диагностике.

Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области стартует с 1 января 2026 года, передает Politeka.

О запуске программы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инициатива реализуется в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+». Она предусматривает финансирование профилактических медицинских обследований для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и нарушений психического состояния.

Жители Полтавщины от 40 лет будут получать персональное приглашение через приложение «Действие» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на Действие.Карту засчитывают 2000 гривен, которые разрешено использовать исключительно для прохождения скрининга.

Для людей, не пользующихся цифровыми сервисами предусмотрен альтернативный механизм оформления через банки или центры предоставления административных услуг. Обследования будут проводить государственные, коммунальные и частные медицинские учреждения, отвечающие требованиям Министерства здравоохранения и НСЗУ. Список заведений обещают обнародовать в ближайшее время.

На реализацию программы в государственном бюджете 2026 заложили 10 миллиардов гривен. Процесс координируется Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и НСЗУ, отвечающим за качество услуг и своевременное начисление средств.

Правительство отмечает, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области расширяет доступ к современной диагностике, помогает вовремя выявлять риски и поддерживать активный образ жизни в старшем возрасте.

Пожилых граждан призывают воспользоваться возможностью и не откладывать визит в медицинское учреждение.

