Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області розширює доступ до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області стартує з 1 січня 2026 року, передає Politeka.

Про запуск програми повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ініціатива реалізується в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+». Вона передбачає фінансування профілактичних медичних обстежень для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та порушень психічного стану.

Жителі Полтавщини віком від 40 років отримуватимуть персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на Дія.Картку зараховують 2000 гривень, які дозволено використати виключно для проходження скринінгу.

Для людей, які не користуються цифровими сервісами, передбачений альтернативний механізм оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводитимуть державні, комунальні й приватні медичні установи, що відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Перелік закладів обіцяють оприлюднити найближчим часом.

На реалізацію програми у державному бюджеті 2026 року заклали 10 мільярдів гривень. Процес координують Міністерство охорони здоров’я, Міністерство цифрової трансформації та НСЗУ, які відповідають за якість послуг і своєчасне нарахування коштів.

Уряд зазначає, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області розширює доступ до сучасної діагностики, допомагає вчасно виявляти ризики та підтримувати активний спосіб життя у старшому віці.

Літніх громадян закликають скористатися можливістю й не відкладати візит до медичного закладу.

