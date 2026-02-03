Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области в 2026 году продолжает предоставляться внутренне перемещенным лицам, а отдельные получатели имеют право на дополнительные выплаты, сообщает Politeka.net.

Размеры ежемесячной государственной поддержки остались без изменений. Совершеннолетним насчитывают по 2 тысячи гривен, несовершеннолетним и людям с инвалидностью - по 3 тысячи ежемесячно.

Кроме регулярных переводов предусмотрена разовая финансовая поддержка. Она доступна переселенцам, которые официально работали или вели предпринимательскую деятельность и не теряли статус получателя базовых выплат.

Право на одноразовую выплату имеют граждане, получавшие средства на проживание, непрерывно были трудоустроены или зарегистрированы в качестве ФЛП не менее шести месяцев, а также могут документально подтвердить уплату налогов или взносов. Начисление производится в месяце, следующем после завершения указанного периода. Сумма составляет 2 000 гривен, для лиц с инвалидностью – 3 000.

Также следует отметить, что для оформления нужно лично обратиться в подразделения Пенсионного фонда Украины и предоставить данные из реестра застрахованных лиц, справку с места работы или подтверждение уплаты единого налога, а также копию налоговой декларации предпринимателя. В случае отказа предусмотрена возможность обращения к омбудсмену или получение бесплатной правовой поддержки.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области остается важным инструментом поддержки семей, вынужденно изменивших место жительства, и помогает планировать расходы в условиях адаптации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтаве: где зарплаты начинаются от 22 000 гривен.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве: какую именно помощь окажут.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: новые правила выплат в 2026 году.