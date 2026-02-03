Грошова допомога для ВПО у Полтавській області у 2026 році продовжує надаватися внутрішньо переміщеним особам, а окремі отримувачі мають право на додаткові виплати, повідомляє Politeka.net.

Розміри щомісячної державної підтримки залишилися без змін. Повнолітнім нараховують по 2 тисячі гривень, неповнолітнім та людям з інвалідністю — по 3 тисячі щомісяця.

Окрім регулярних переказів, передбачена разова фінансова підтримка. Вона доступна переселенцям, які офіційно працювали або вели підприємницьку діяльність і водночас не втрачали статус отримувача базових виплат.

Право на одноразову виплату мають громадяни, які отримували кошти на проживання, безперервно були працевлаштовані чи зареєстровані як ФОП не менше шести місяців, а також можуть документально підтвердити сплату податків або внесків. Нарахування відбувається у місяці, що настає після завершення зазначеного періоду. Сума становить 2 000 гривень, для осіб з інвалідністю — 3 000.

Також варто зауважити, що для оформлення потрібно особисто звернутися до підрозділів Пенсійного фонду України та надати дані з реєстру застрахованих осіб, довідку з місця роботи або підтвердження сплати єдиного податку, а також копію податкової декларації підприємця. У разі відмови передбачена можливість звернення до омбудсмена чи отримання безоплатної правової підтримки.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Полтавській області залишається важливим інструментом підтримки родин, які вимушено змінили місце проживання, та допомагає планувати витрати в умовах адаптації.

