Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области прежде всего ориентирована на пожилых людей и другие категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Единение», поддерживающий пожилых и внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Хаб обеспечивает жителей продуктовыми наборами, средствами гигиены и базовыми вещами первой необходимости. Волонтеры также консультируют о социальных программах и помогают сориентироваться в доступных видах поддержки.

Ячейка работает в Александровской общине и стала важной точкой опоры для местных жителей и переселенцев. Здесь можно получить продукты питания, бытовые товары, а также советы по адаптации и оформлению документов.

Особое внимание уделяется жителям Покровского направления, где уровень потребностей остается высоким. Поддержка направлена ​​на семьи и одиноких граждан, которые частично не могут самостоятельно покрывать ежедневные расходы.

Прием посетителей осуществляют по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты принимают обращения, дают разъяснения и сопровождают при подготовке необходимых справок.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области прежде всего ориентирована на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями, а расписание выдачи обновляют в официальном Telegram-канале центра.

Также стоит заметить, что местным жителям советуют обращаться заранее, чтобы получить помощь без очередей и задержек.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

