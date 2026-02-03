Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області передусім орієнтована на людей похилого віку та інші категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який підтримує літніх людей та внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Хаб забезпечує мешканців продуктовими наборами, засобами гігієни та базовими речами першої необхідності. Волонтери також консультують щодо соціальних програм та допомагають зорієнтуватися у доступних видах підтримки.

Осередок працює в Олександрівській громаді і став важливою точкою опори для місцевих жителів і переселенців. Тут можна отримати харчі, побутові товари, а також поради з адаптації та оформлення документів.

Особливу увагу приділяють мешканцям Покровського напрямку, де рівень потреб залишається високим. Підтримка спрямована на родини та самотніх громадян, які частково не можуть самостійно покривати щоденні витрати.

Прийом відвідувачів здійснюють у будні з 9:00 до 17:00. Фахівці приймають звернення, надають роз’яснення та супроводжують під час підготовки необхідних довідок.

Також варто зауважити, що місцевим мешканцям радять звертатися завчасно, щоб отримати допомогу без черг і затримок.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

