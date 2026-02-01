Прогноз погоды со 2 по 8 февраля в Запорожье предупреждает о резких изменениях температуры в течение недели, поэтому рассказываем об этом больше.

Прогноз на неделю со 2 по 8 февраля в Запорожье предусматривает, что в первые дни месяца город встретит холодной и облачной погодой, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю со 2 по 8 февраля в Запорожье опубликовали на сайте sinoptik.ua.

Так, 2 февраля в городе с утра и до вечера небо будет покрыто облаками, температура воздуха будет колебаться от -15 до -10 градусов, при этом осадков синоптики не прогнозируют.

Уже 3 февраля небо станет ясным, и облака не омрачят его до конца дня, а температура воздуха опустится до -17 в утренние часы.

В среду, 4 февраля, прогноз погоды на неделю со 2 по 8 февраля в Запорожье ожидается почти безоблачный день, температура днем ​​будет колебаться около -7 градусов, а ночью ожидается -14.

Однако на четверг, 5 февраля синоптики обещают облачную погоду и мелкий снег, температура в течение дня постепенно поднимется от -7 до -1 градуса. Ветер будет умеренным, а относительная влажность увеличится до 84%.

Пятница, 6 февраля, по данным метеорологов, принесет похмее небо с мелким снегом в течение всего дня. Ночью температура составит -3 градуса, днем ​​около нуля, а ветер усилится до 5,3 м/с.

В субботу, 7 февраля, метеорологи обещают, что продлится дальнейшее похолодание, ночью и утром ожидается мелкий снег, а после обеда - мелкий дождь. Днем воздух прогреется до +2 градусов.

В воскресенье, 8 февраля, в облцентре ожидается пасмурное небо без осадков, температура будет колебаться от -3 до -1 градуса. Так что местные жители и гости города могут планировать свои дела, учитывая, что большинство дней будут холодными и облачными.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто именно имеет право на получение дома.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: жителей предупредили о важных изменениях.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: как украинцам ее получить.