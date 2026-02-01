Прогноз погоди з 2 по 8 лютого у Запоріжжі попереджає про різкі зміни температури протягом тижня, тож розповідаємо про це більше.

Прогноз на тиждень з 2 по 8 лютого у Запоріжжі передбачає, що перші дні місяця місто зустріне холодною та хмарною погодою, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 лютого у Запоріжжі опублікували на сайті sinoptik.ua.

Так, 2 лютого у містя з ранку до вечора небо буде вкрите хмарами, температура повітря коливатиметься від -15 до -10 градусів, при цьому опадів синоптики не прогнозують.

Уже 3 лютого небо стане ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, а температура повітря опуститься до -17 у ранкові години.

У середу, 4 лютого, прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 лютого у Запоріжжі передбачає майже безхмарний день, температура вдень коливатиметься близько -7 градусів, а вночі очікується -14.

Однак на четвер, 5 лютого, синоптики обіцяють хмарну погоду та дрібний сніг, температура протягом дня поступово підніметься від -7 до -1 градуса. Вітер буде помірним, а відносна вологість збільшиться до 84%.

П’ятниця, 6 лютого, за даними метеорологів, принесе похме небо з дрібним снігом упродовж усього дня. Вночі температура складе -3 градуси, вдень – близько нуля, а вітер посилиться до 5,3 м/с.

У суботу, 7 лютого, метеорологи обіцяють, що триватиме подальше похолодання, уночі та вранці очікується дрібний сніг, а після обіду - дрібний дощ. Вдень повітря прогріється до +2 градусів.

У неділю, 8 лютого, в облцентрі очікується похмуре небо без опадів, температура коливатиметься від -3 до -1 градуса. Тож місцеві жителі та гості міста можуть планувати свої справи, враховуючи, що більшість днів будуть холодними та хмарними.

