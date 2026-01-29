Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области позволит своевременно выявлять риски и поддерживать здоровье на высоком уровне.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области заработает с 1 января 2026 года, сообщает Politeka .

Информацию об этом предоставляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Украинцы от 40 лет смогут пройти бесплатный скрининг на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и проблемы ментального здоровья.

Каждый, кто подпадает под программу «Скрининг здоровья 40+», получит персональное приглашение в приложении Действие на 30-й день после дня рождения. После подтверждения участия на Дія.Карте будет зачислено 2000 грн. Эти средства можно потратить исключительно на прохождение медицинского обследования.

Для тех, кто не пользуется электронными сервисами, предусмотрен альтернативный путь через банки и центры предоставления административных услуг. Обследование будут проводить государственные, коммунальные и частные учреждения, отвечающие требованиям Минздрава и НСЗУ. Вскоре ведомство обнародует полный список заведений.

На реализацию программы в Госбюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд. грн. Министерство здравоохранения, НСЗУ, Минцифра и партнеры работали над внедрением инициативы, чтобы каждый гражданин мог получить своевременную помощь в сохранении здоровья.

Кроме того, украинцы могут получить бесплатные продукты в городе Запорожье. Их предоставляет благотворительная организация "Улыбка ЮА". Организация подчеркивает, что график и места выдачи пособий регулярно обновляются. В этой связи всем, кто нуждается в поддержке, советуют следить за официальными ресурсами фонда.

