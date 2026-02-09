Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновляется с начала января 2026 после короткого перерыва, сообщает Politeka.

Волонтерская ячейка «Гостиная хата» запустила новый сезон социальной инициативы «Еда Жизни». В рамках проекта каждый день готовят горячие обеды и напитки для людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Выдача стартует в 12:30 по адресу: Водопроводная, 13.

Поддержка, прежде всего, рассчитана на пожилых одесситов, а также переселенцев и внутренне перемещенных граждан. Организаторы просят сообщать о возможности получения помощи тем, кто нуждается в ней больше всего.

Координаторы уточняют, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе не ограничивается питанием. Участникам предлагают живое общение, элементарные советы и внимание к повседневным социальным вопросам.

Проект действует на постоянной основе и направлен на поддержание здоровья, сохранение связи с обществом и чувство заботы в непростой период жизни.

В городе проинформировали о еще одном формате поддержки для пожилых людей, которые из-за финансовых трудностей оказались в уязвимом положении. Инициатива включает доставку готовых обедов и минимальное социальное сопровождение.

С момента запуска программы выполнено 483 адресных доставок горячего питания. Свертки привозят непосредственно в дома одиноких пенсионеров и семей с детьми, что уменьшает очереди и разгружает пункты раздачи. Ежедневно поддержку получают более семи десятков жителей.

В центре рекомендуют заранее проверять расписание, условия получения помощи, подготовить необходимые справки и следить за официальными объявлениями, чтобы услуги оставались доступными для нуждающихся.

