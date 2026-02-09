Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі не обмежується харчуванням.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновлюється з початку січня 2026 року після короткої перерви, повідомляє Politeka.

Волонтерський осередок «Гостинна хата» запустив новий сезон соціальної ініціативи «Їжа Життя». У межах проєкту щодня готують гарячі обіди та напої для людей, які опинилися у складних життєвих умовах. Видача стартує о 12:30 за адресою Водопровідна, 13.

Підтримка насамперед розрахована на літніх одеситів, а також переселенців і внутрішньо переміщених громадян. Організатори просять повідомляти про можливість отримання допомоги тим, хто потребує її найбільше.

Координатори уточнюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі не обмежується харчуванням. Учасникам пропонують живе спілкування, елементарні поради та увагу до повсякденних соціальних питань.

Проєкт діє на постійній основі та спрямований на підтримку здоров’я, збереження зв’язку з громадою й відчуття турботи у непростий період життя.

У місті поінформували про ще один формат підтримки для людей похилого віку, які через фінансові труднощі опинилися у вразливому становищі. Ініціатива охоплює доставку готових обідів та мінімальний соціальний супровід.

З моменту запуску програми виконано 483 адресні доставки гарячого харчування. Пакунки привозять безпосередньо до осель самотніх пенсіонерів і сімей з дітьми, що зменшує черги та розвантажує пункти роздачі. Щодня підтримку отримують понад сім десятків мешканців.

У центрі рекомендують заздалегідь перевіряти розклад, умови отримання допомоги, підготувати необхідні довідки та стежити за офіційними оголошеннями, аби послуги залишалися доступними для тих, хто їх потребує.

