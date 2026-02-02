В Харьковской области со 2 февраля из-за осложнения ситуации безопасности временно меняется движение и вводится новый график движения пригородных поездов.

Новый график движения поездов в Харьковской области начал действовать со 2 февраля, однако изменения затронули не все маршруты в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

В Харьковской области со 2 февраля из-за усложнения ситуации безопасности временно меняется движение и вводится новый график движения пригородных поездов. Соответствующее решение принято для обеспечения безопасности пассажиров и работников железнодорожного транспорта.

В связи с введенными временными ограничениями отдельные пригородные электропоезда будут курсировать по измененным или сокращенным маршрутам.

Это означает, что часть рейсов не будет доезжать до конечных станций по привычному графику или отправляться из других пунктов:

№6809 Близнецы – Дубово (на смену Близнецы – Гусаровка);

№6812/6822 Дубово – Харьков-Пассажирский (вместо Гусаровка – Харьков-Пассажирский);

№6815 Лозовая – Дубовое (на смену Лозовая – Гусаровка);

№6816/6826 Дубово – Харьков-Пассажирский (вместо Гусаровка – Харьков-Пассажирский);

№6823/6813 Харьков-Пассажирский – Дубовое (вместо Харьков-Пассажирский – Гусаровка);

№6808 Дубовое – Близнецы (вместо Гусаровка – Близнецы).

Изменения носят исключительно временный характер. О возвращении поездов в привычные маршруты пассажиров сообщат дополнительно через официальные информационные ресурсы.

Пассажирам советуют заблаговременно проверять актуальное расписание, учитывать возможные изменения при планировании поездок и следить за официальными сообщениями перевозчика. Все ограничения носят временный характер и будут действовать до стабилизации ситуации.

