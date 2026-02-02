У Харківській області з 2 лютого через ускладнення безпекової ситуації тимчасово змінюється рух та вводиться новий графік руху приміських поїздів.

Новий графік руху поїздів в Харківській області почав діяти з 2 лютого, проте зміни торкнулися не всіх маршрутів в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграмм-каналі.

У Харківській області з 2 лютого через ускладнення безпекової ситуації тимчасово змінюється рух та вводиться новий графік руху приміських поїздів. Відповідне рішення ухвалено задля збереження безпеки пасажирів і працівників залізничного транспорту.

У зв’язку з запровадженими тимчасовими обмеженнями окремі приміські електропоїзди курсуватимуть за зміненими або скороченими маршрутами.

Це означає, що частина рейсів не доїжджатиме до кінцевих станцій за звичним графіком або вирушатиме з інших пунктів:

№6809 Близнюки – Дубове (замість Близнюки – Гусарівка);

№6812/6822 Дубове – Харків-Пасажирський (замість Гусарівка – Харків-Пасажирський);

№6815 Лозова – Дубове (замість Лозова – Гусарівка);

№6816/6826 Дубове – Харків-Пасажирський (замість Гусарівка – Харків-Пасажирський);

№6823/6813 Харків-Пасажирський – Дубове (замість Харків-Пасажирський – Гусарівка);

№6808 Дубове – Близнюки (замість Гусарівка – Близнюки).

Зміни носять виключно тимчасовий характер. Про повернення поїздів до звичних маршрутів пасажирів повідомлять додатково через офіційні інформаційні ресурси.

Пасажирам радять завчасно перевіряти актуальний розклад, враховувати можливі зміни під час планування поїздок і стежити за офіційними повідомленнями перевізника. Усі обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть до стабілізації ситуації.

